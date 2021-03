De Jonge: 'toegangs-app' mogelijk dit weekend al ingezet

De app die het kabinet in ontwikkeling heeft voor mensen die negatief getest zijn op corona, wordt mogelijk dit weekend al ingezet, zegt minister De Jonge. Dat zou dan moeten gebeuren bij de Fieldlab-muziekevenementen op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Volgens De Jonge is de app "zo goed als klaar".

Het kabinet wil de app de komende maanden inzetten op niet-essentiële plekken, zoals evenementen. De app, die Coronacheck gaat heten, geeft bezoekers van bijvoorbeeld concerten en musea de mogelijkheid om aan de deur aan te tonen dat ze recent negatief getest zijn. De app laat dan een groen vinkje zien.

De app moet op termijn ook voor gevaccineerden worden ingezet, wanneer blijkt dat zij geen besmettingsgevaar meer vormen. Maar daar moet eerst meer medisch onderzoek naar worden gedaan, stelde de minister.

Mensen die het virus hebben gehad en mogelijk immuun zijn, kunnen de app in de toekomst ook gaan gebruiken. Maar ook voor die groep geldt dat er eerst meer onderzoek moet volgen. De minister benadrukte dat de app niet vertelt wat de oorzaak is van iemands 'groene vinkje': een vaccinatie of een negatieve test.

Alleen op niet-essentiële plekken

Ook wordt de app alleen op niet-essentiële plekken gebruikt; die sectoren worden in de wet vastgelegd, aldus de minister. Het digitale bewijs wordt dus geen vereiste in het openbaar vervoer of in overheidsgebouwen. De Jonge: "Op alle plekken waar je niet per se heen hoeft, vinden we het oké als die toegangstestapp wordt gebruikt." Bij essentiële voorzieningen worden volgens hem "geen vragen aan de poort gesteld".

In eerste instantie zal de app geen persoonlijke informatie bevatten, maar in de toekomst gaat dit wel gebeuren, zei de minister. Hiervoor moet eerst de wet worden aangepast. De Jonge kijkt nog naar manieren om te voorkomen dat er in de beginfase met de app wordt gefraudeerd, bijvoorbeeld wanneer mensen andermans telefoon met een groen vinkje gebruiken.

De Jonge benadrukte verder dat er altijd een alternatief voor vaccinatie moet zijn en dat niemand zich verplicht moet voelen om gevaccineerd te worden.