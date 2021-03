Advies: AstraZeneca ook voor 65-plussers en één prik voor oud-coronapatiënten

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die in het afgelopen half jaar corona hebben gehad, één in plaats van twee prikken te geven. Verder zegt de Gezondheidsraad dat het vaccin van AstraZeneca ook geschikt is voor 65-plussers.

Dit advies komt er op verzoek van demissionair minister De Jonge, die de beschikbare vaccins optimaal wil inzetten. Later besluit hij of hij het advies overneemt.

Sterke immuunrespons

Volgens de Gezondheidsraad volstaat één dosis bij mensen die maximaal zes maanden geleden besmet zijn geraakt omdat een infectie bij vrijwel iedereen tot een sterke immuunrespons leidt, waardoor mensen antistoffen opbouwen. Eén vaccindosis lijkt voorlopig genoeg om goed beschermd te zijn.

Deskundigen verwachten dat de immuniteit die iemand met covid-19 opbouwt, ten minste een half jaar aanhoudt. En volgens de Gezondheidsraad is uit recent onderzoek gebleken dat iemand die besmet is geweest, veel meer antistoffen produceert na de eerste prik dan iemand die geen infectie heeft doorgemaakt.

Overigens kan niet iedereen die covid-19 doormaakte met één prik toe. Volgens de raad moeten mensen die ernstige problemen met hun immuunsysteem hebben wel twee keer worden geprikt. Als voorbeelden noemen ze mensen die in de laatste vijf jaar zijn gediagnosticeerd met bloedkanker, die nierdialyse ondergaan of een orgaantransplantatie ondergingen.