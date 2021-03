500 deelnemers Women's March: 'Nog steeds is niet iedereen gelijk'

Maar ook vrouwenrechten komen nog steeds ruimschoots aan bod. Volgens Anja Meulenbelt, op het podium geïntroduceerd als 'al meer dan een halve eeuw feministe', valt er nog veel te winnen. "Vrouwen worden niet meer ontslagen als ze kinderen krijgen, geweld wordt serieus genomen, vrouwen hebben in principe alle rechten. Er wordt niet meer verwacht dat ze alleen maar in de keuken staan. Maar dat betekent absoluut niet dat alles nu in orde is. Nog steeds kan de helft van de vrouwen niet van eigen werk leven en geweld bestaat nog steeds, ook al hebben we het er wel over. Dus het is echt nog lang niet goed."

Andere landen

Ook in andere landen wordt de Women's March georganiseerd, van Mexico tot Pakistan. De eerste bijeenkomst was in 2017, als protest tegen toenmalig president Donald Trump. In dat jaar liepen er in de VS meer dan drie miljoen mensen mee. In de jaren daarna waren het er minder, maar nog steeds honderdduizenden. De marsen vinden in tientallen steden over de hele wereld plaats.

De Nederlandse tak zegt op haar website dit jaar aandacht te vragen voor 'fundamentele kwesties', zoals onder meer geweld tegen vrouwen, economische ongelijkheid, rechten voor vrouwen met een beperking, een ongelijkwaardig onderwijssysteem en ongelijke vertegenwoordiging in de media en de politiek.