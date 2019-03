Duizenden deelnemers bij Women's March in Amsterdam

In Amsterdam liepen mannen en vrouwen vanmiddag mee in de Women's March. Ze streden voor vrouwenrechten, maar ook in het algemeen voor de rechten van minderheidsgroepen. Volgens NH Nieuws waren er duizenden deelnemers.

De optocht ging volgens de organisatie niet alleen vrouwen aan: "Omdat alle onderdrukking met elkaar te maken heeft".

De demonstratie begon om 12.30 uur op de Dam. Deelnemers liepen naar het Museumplein, waar ze rond 14.30 uur aankwamen. Er was ook een podium voor meerdere sprekers.

Er is vaker zo'n mars voor vrouwen gehouden. In 2017 liepen er ook duizenden mensen mee.