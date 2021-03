Paus aangekomen in Irak voor historisch bezoek, dat ondanks zorgen doorgaat

"Ik ben blij om weer op reis te gaan", zei de 84-jarige paus Franciscus in het vliegtuig. "Deze symbolische reis is ook een plicht aan een jarenlang gemarteld land."

De leider van de Rooms-Katholieke Kerk heeft vandaag nog een welkomstceremonie in het presidentieel paleis op de planning staan. Ook brengt hij een bezoek aan een kathedraal.

De paus zei dat hij als "pelgrim van de vrede" naar Irak gaat. Het uitgebreide bezoek van de paus is voor de Iraakse christenen daarom ook van enorme betekenis, zei Vaticaan-correspondent Andrea Vreede eerder al. "De aanwezigheid van Franciscus in de kathedraal van Bagdad, zijn reis naar Mosul in Noord-Irak en de door IS zwaar vervolgde christengemeenschap in Karakosh zijn voor hen een grote troost."