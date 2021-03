Hoekstra vindt kritiek op zijn WW-plan selectief: 'Wel het hele verhaal vertellen'

De partij zei eerder al dat het plan in lijn is met de adviezen van de commissie-Borstlap, die vorig jaar advies uitbracht over een toekomstbestendige arbeidsmarkt. "Ze halen er één ding uit, maar het rapport is heel genuanceerd", haalde Hoekstra vanochtend dit rapport aan.

"En landen als Denemarken en Zweden hebben precies gedaan wat Borstlap zegt: een hogere, maar ook kortere WW en veel investeren in scholing", benadrukte de CDA-leider.

Commissievoorzitter Hans Borstlap zelf zei vanochtend bij Spraakmakers op NPO Radio 1 ook dat het plan moet zijn ingebed in een groter plan om actiever om te gaan met werklozen. Hoe de verhoging en verkorting van de WW er precies uit moet zien, zei hij niet.

Investeren in UWV en sociale diensten

"Letterlijk in ons rapport zeggen wij: maak de WW-uitkering hoog en kort. Dus hoger dan nu, het is nu twee maanden 75 en dan 70 procent. Je kan naar 90, daar doen we geen uitspraken over, misschien wel 100 procent. Waarom zou je iemand die werkloos wordt buiten zijn schuld om tijdelijk lager belonen?"

Maar alleen verkorten en verhogen is niet genoeg, herhaalde hij. "De volgorde der dingen is heel belangrijk. Je moet in ieder geval tegelijkertijd heel veel investeren in de mankracht en instructie van het UWV en de gemeentelijke sociale diensten", reageerde Borstlap.