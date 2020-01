Advies aan kabinet: arbeidsmarkt moet écht anders of onze welvaart gaat eraan

Het gaat de laatste jaren steeds meer over de vorm van het arbeidscontract en steeds minder over wat werk eigenlijk voor de maatschappij betekent, zegt Borstlap. "Dit is een ernstige sociale kwestie. De scheidslijnen tussen soorten werknemers worden steeds scherper, de verschillen moeten niet te groot worden."

Het bieden van een vast contract wordt volgens hem door werkgevers te gemakkelijk gezien als louter een kostenpost. De commissie vindt dat moreel onjuist en schadelijk voor de welvaart en de maatschappelijke samenhang.

Drie soorten werkenden

De commissie draagt verschillende oplossingen aan. Korte contracten moeten plaatsmaken voor langere arbeidsrelaties. Dat moet voor werkgevers financieel minder risicovol worden. In ruil daarvoor investeren zij in opleidingen en innovatie, wat goed is voor de economie op lange termijn.

Er moet een einde komen aan de "wildgroei" van soorten arbeidscontracten, waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is. De commissie wil bijvoorbeeld geen payroll-constructies meer. Er moeten maar drie soorten werkenden overblijven: echte zelfstandigen, echte werknemers en echte uitzendkrachten.

Volksverzekering arbeidsongeschiktheid

De commissie stelt ook voor de mogelijkheden voor deeltijdontslag uit te breiden en te streven naar kortere periodes van werkloosheid zodat de uitkeringen omhoog kunnen.

Een ander belangrijk pleidooi van de commissie: voer een volksverzekering of basisverzekering in voor alle werkenden tegen arbeidsongeschiktheid. Dat advies gaat zeker gehoor vinden in de politiek. De regeringspartijen staan er voor open om deze grote omslag te maken, zo bleek eerder vandaag. Zij vinden het economische en maatschappelijke risico van een grote groep onverzekerde zzp'ers te groot.