Haagse plannen: rekeningrijden, meer lightrails en minder vaak vliegen

De allersnelste manier om van A naar B te komen, althans naar het buitenland, is natuurlijk het vliegtuig. Verschillende partijen willen dat ontmoedigen, op welke manier dan ook. De VVD is nog voorzichtig, maar wil in internationaal verband wel af van de vrijstelling voor accijns op kerosine. En de vliegbelasting moet blijven bestaan. Linksere partijen, zoals verwacht, willen nu al de vliegbelasting verhogen, ook op nationaal niveau.

Verkiezingsprogramma's staan altijd vol plannen, maar het is zoals bij elke formatie moeilijk te voorspellen wat er bij de onderhandelingen van overblijft. Niet alles is betaalbaar en er is altijd veel verschil van mening. Op 18 maart, de dag na de verkiezingen, begint het gesprek hierover tussen de partijen.