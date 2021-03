Nog drie slachtoffers in levensgevaar na aanval in Zweden

Na de aanval gisteren in het Zuid-Zweedse stadje Vetlanda verkeren nog drie mensen in levensgevaar. Hun toestand is wel stabiel. In totaal verwondde de dader zeven mensen, voordat hij werd neergeschoten door de politie. Ook hij ligt gewond in het ziekenhuis.

Het motief van de man is nog niet duidelijk. De Zweedse politie behandelt de zaak vooralsnog als poging tot moord, maar onderzoekt nog of het om een terreurdaad gaat. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. Volgens Zweedse media is het een 22-jarige Afghaan die in 2018 als asielzoeker naar Zweden kwam.

Mes of bijl

De man sloeg op vijf plaatsen toe in Vetlanda, een stadje met ongeveer 13.000 inwoners in de regio Jonköping. Wat voor wapen hij gebruikte, staat nog niet vast. Getuigen spreken over een mes, maar er zijn ook berichten over een bijl. Het lijkt erop dat hij alleen handelde.

De politie heeft vannacht het appartement in Vetlanda doorzocht waar de man verbleef. Hij was bij de politie bekend vanwege kleine delicten, zoals cannabisgebruik.