Acht gewonden bij mogelijke terreuraanval Zweden

In Zweden zijn acht mensen gewond geraakt bij een mogelijke terreuraanval. Dat gebeurde in Vetlanda, een kleine gemeente in het zuiden van het land.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal van hen is er ernstig aan toe, meldt de Zweedse publieke omroep SVT.

Het incident gebeurde rond 15.00 uur vanmiddag. De vermoedelijke dader werd door de politie neergeschoten en opgepakt. Het gaat om een man van in de twintig die al bekend was bij de politie. Hij wordt in het ziekenhuis aan zijn schotwonden behandeld. Over het motief is nog niets bekend; de politie heeft de verdachte nog niet verhoord.

In de gemeente is geschokt gereageerd: