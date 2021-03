Een jaar corona in HagaZiekenhuis: 'Tweede golf ging naadloos over in derde'

Een jaar geleden stroomden de ziekenhuizen voor de eerste keer vol met coronapatiënten. Sindsdien werken artsen en verpleegkundigen op de corona-afdelingen gestaag door, voorzien van schorten, spatbrillen en mondkapjes.

Een van hen is Ghariba Bouchtoubi, sinds november arts-assistent in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Tijdens de eerste golf was ze net begonnen in een ziekenhuis in Rotterdam. Meteen werd ze geconfronteerd met doodzieke patiënten die geen afscheid konden nemen van hun familie.

"Het was de eerste week van de eerste golf, de tijd dat patiënten vaak te laat binnenkwamen in het ziekenhuis", zegt Bouchtoubi tegen Omroep West. Al snel kwam er een patiënt binnen die niet meer te redden was. Aan haar de taak om de familie in te lichten en te vertellen dat maar één persoon afscheid mocht komen nemen. Dat gesprek zal haar altijd bijblijven. "Ik ben arts, maar artsen zijn ook mensen."

Snel toegeslagen

Ook bij haar begeleider, internist Ronne Mairuhu, staan sommige gebeurtenissen uit het afgelopen jaar in het geheugen gegrift. "Wat mij het meest is bijgebleven van het afgelopen jaar is dat ik een patiënt had die helemaal stabiel was", zegt hij. "Alles ging goed en toen ik een half uur later bij hem ging kijken moesten we direct intuberen. Ik heb echt nog nooit een ziekte gezien die zo snel toeslaat."