Onderzoek: meeste Nederlanders vinden dat terrassen open kunnen

Zes op de tien Nederlanders denken dat de terrassen van restaurants en cafés weer veilig open kunnen. Dat past in het bredere beeld van een afkalving van de steun voor met name de economische coronamaatregelen van het kabinet.

Waar eind februari 53 procent nog achter dat economische beleid kon staan, is dat inmiddels 42 procent, het laagste percentage sinds de start van de coronacrisis. De meeste mensen steunen de algemene aanpak van de epidemie nog altijd, maar ook dat percentage loopt terug: van 75 procent eind januari naar 62 procent nu.

Dat blijkt uit het meest recente onderzoek van I&O Research naar het draagvlak van het coronabeleid, in opdracht van de NOS. Het bureau meet de steun voor de aanpak sinds maart vorig jaar.

Kentering

Onderzoeker Peter Kanne van I&O Research ziet een kentering in de discussie over het beleid. Tot op heden nam het draagvlak vaak af op momenten dat Nederlanders de maatregelen niet streng genoeg vonden. Als het beleid werd aangescherpt, nam de steun vervolgens weer toe.

Nu lijkt dat patroon volgens Kanne doorbroken: 59 procent wil inmiddels dat er versoepelingen komen. Een relatief klein deel, 10 procent van de bevolking, vindt dat de maatregelen compleet moeten worden losgelaten. Overigens is een vrijwel even grote groep (9 procent) van mening dat de lockdown juist verder zou moeten worden aangescherpt.

Meeste steun bij VVD'ers

"De aanvankelijke consensus over de voordelen van streng beleid", ziet Kanne, "is omgeslagen in een toenemende tweespalt. Met name over de vraag of het nu niet dringend tijd is om bepaalde sectoren in de economie weer de benodigde lucht te geven."

De meeste steun voor het coronabeleid is er bij VVD-kiezers met 92 procent. Terwijl er onder de achterban van Forum voor Democratie bijna niemand is (3 procent) die het kabinet hierin steunt,