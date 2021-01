Nederlander vindt minimaal bezoek een groter probleem dan de avondklok

Nederlanders hikken meer aan tegen de beperking van de visite tot één gast dan tegen de avondklok. Zeven op de tien vinden het goed dat het kabinet de avondklok heeft ingevoerd, 18 procent vindt dat niet en 7 procent is neutraal.

Met het advies om de visite per huishouden in te perken is er minder instemming: 47 procent vindt dat goed. Deze maatregel brengt ook meer mensen in problemen dan de avondklok, namelijk 39 procent tegen 11 procent.

Dat blijkt uit het onderzoek naar het draagvlak van het coronabeleid dat I&O Research geregeld doet in opdracht van de NOS.

7 procent wil af van lockdown

Ook deze keer is de conclusie weer dat dat draagvlak groot is: 75 procent staat volledig of grotendeels achter de aanpak van het kabinet. 48 procent wil de lockdown verlengen en 29 procent wil die zelfs aanscherpen.

Daartegenover staat 7 procent dat vindt dat de lockdown moet worden gestopt. Dan gaat het om zo'n 500.000 tot 1 miljoen Nederlanders, rekent onderzoeker Peter Kanne voor. Voor dit doel werden de afgelopen weken op verschillende plaatsen gedemonstreerd. Op die protesten kwamen ook relschoppers af, die vernielingen aanrichtten en de politie belaagden.

Volgens Kanne zitten de tegenstanders van de lockdown relatief vaak bij Forum voor Democratie. Daarna komen de PVV en de Partij voor de Dieren. De tegenstanders zijn veel vaker man dan vrouw en velen zijn jongeren, met name in de leeftijd van 18 tot 24 jaar.