Google: we stoppen helemaal met volgen surfgedrag voor gepersonaliseerde reclame

Google zal geen nieuwe manieren ontwikkelen om het surfgedrag van gebruikers te volgen voor gepersonaliseerde advertenties. Het techbedrijf zegt te luisteren naar de toegenomen zorgen over privacy rond deze zogeheten third party cookies.

Consumenten en toezichthouders zijn steeds kritischer over de inzet van deze cookies, omdat veel internetgebruikers er niet bij stilstaan dat hun surfgedrag op deze manier wordt bijgehouden. Vorig jaar kondigde Google al aan te gaan stoppen met het volgen van het surfgedrag in de Google Chrome-browser, die wereldwijd het meest wordt gebruikt.

In een blog op de Google-site schrijft David Temkin, die onder meer verantwoordelijk is voor de privacy rond advertenties, dat er sindsdien vragen binnenkomen over een eventuele nieuwe manier waarop Google straks het surfgedrag bijhoudt voor gepersonaliseerde reclame. "Vandaag geven we de helderheid dat, zodra we zijn gestopt met het gebruik van third party cookies, we geen andere methoden ontwikkelen om het surfgedrag van individuele gebruikers te volgen. Ook zullen we dit niet gebruiken in onze producten."

Toenemende druk

Temkin benadrukt dat het techbedrijf de toenemende zorgen serieus neemt. "Als online reclame zich niet aanpast aan de groeiende zorgen van mensen over hun privacy en over hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt, riskeren we de toekomst van het vrije en open internet."

Volgens deskundigen hebben bedrijven als Google geen keuze en moeten ze hun beleid wel aanpassen. "Klanten hebben steeds beter door dat hun gegevens ongevraagd worden gebruikt", zegt Brian Wieser van het bedrijf GroupM tegen persbureau AP. "Bedrijven stellen zich de vraag: wil ik echt mijn klanten irriteren met berichten die het gevoel van privacyschending oproepen? Het antwoord is nee."

Wel zoekgedrag

Google blijft trouwens wel op andere manieren het gedrag van gebruikers volgen, zoals bijvoorbeeld gebruikte woorden in de zoekmachine en teksten in de e-maildienst Gmail. Dat geldt ook voor zoektermen in Google Maps en YouTube.

Dinsdag startte een aantal Europarlementariërs nog een petitie tegen gepersonaliseerde advertenties. Ze willen dat de Europese Commissie hier tegen optreedt.