Peilingwijzer: fragmentatie ongekend met vijftien partijen die kans maken op zetel

Exact twee weken voor de verkiezingen van 17 maart blijft de VVD op eenzame hoogte in de Peilingwijzer, met 37 tot 41 Kamerzetels. Weliswaar is de trend de afgelopen maanden licht dalend voor de partij van premier Rutte, maar ten opzichte van twee weken geleden is het verlies niet significant.

Ver achter de VVD is er een breed middenveld, waarin de PVV (17 tot 20 zetels) en het CDA (17-19) onverminderd de grootste zijn.

Nieuwe partijen

Nieuw is Volt, een pan-Europese partij die in alle EU-landen actief is. De partij van lijsttrekker Laurens Dassen komt uit op 0 tot 3 zetels. De score voor Volt is nog onzeker, omdat de partij nog maar kort in de Peilingwijzer is opgenomen.

Om in de Peilingwijzer te komen, moet een partij een zetel scoren bij ten minste twee van de drie bureaus die in dit gewogen gemiddelde zijn opgenomen: I&O Research, Ipsos en Kantar. Eerder lukte dat JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga al, die deze keer 0 tot 2 zetels haalt.

Wordt het record gebroken?

Weten deze nieuwkomers half maart inderdaad de kiesdrempel te halen, dan zouden er voor het eerst in de geschiedenis vijftien verschillende partijen in de Tweede Kamer komen. Het hoogste aantal tot nu werd gehaald in 1933, 1971 en 1972, toen veertien partijen dat lukte.