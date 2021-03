Kabinet wil advies over gebruik AstraZeneca bij 65-plussers

Het kabinet heeft de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden gebruikt voor mensen van 65 jaar en ouder.

Het vaccin tegen besmetting met het coronavirus wordt nu ingezet voor de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 en mensen met zwaar overgewicht, het syndroom van Down of een neurologische aandoenig die de ademhaling bemoeilijkt. De Gezondheidsraad zei eerder dat er niet voldoende bekend is over de werking van het vaccin voor ouderen.

Demissionair minister De Jonge wil weten of dat standpunt op basis van de nieuwste inzichten nog steeds geldt. Onderzoekers in Engeland en Schotland zijn tot de conclusie gekomen dat AstraZeneca ook werkt voor mensen van 65 jaar en ouder. Ook in Duitsland heeft het ministerie van Volksgezondheid advies gevraagd over uitbreiding van de groep.

Als ook ouderen met het AstraZeneca-vaccin kunnen worden gevaccineerd, kan dat een versnelling betekenen voor de meest kwetsbaren, zegt De Jonge. Hij wil ook van de Gezondheidsraad weten of mensen die zelf al een besmetting hebben doorgemaakt kunnen volstaan met één prik in plaats van twee. Hij verwacht de adviezen op korte termijn.