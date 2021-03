Kaag stelt handelsmissie Qatar uit vanwege situatie arbeiders WK-stadions

Demissionair minister Kaag voor Buitenlandse Handel heeft een digitale handelsmissie naar Qatar uitgesteld. Het land ligt onder vuur vanwege de slechte behandeling van arbeidsmigranten die de stadions voor het WK voetbal van volgend jaar bouwen, evenals andere infrastructuur.

The Guardian sprak overheidsbronnen in vijf Aziatische landen waar de migranten vandaan komen en schreef vorige week dat er meer dan 6500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen bij werkzaamheden. Het gaat om mensen uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka.

De Tweede Kamer vindt daarom dat er geen afvaardiging van de regering naar het voetbaltoernooi moet gaan volgend jaar. Het demissionaire kabinet gaat nu eerst in gesprek met Qatar over de nieuwe sterftecijfers. Een nieuwe datum voor de handelsmissie is er nog niet.

Extreme hitte

De economische missie zou van 22 maart tot 1 april duren en over de water-, energie- en voedselsector gaan. Ook Oman en de Verenigde Arabische Emiraten zouden via digitale kanalen worden 'bezocht', dat gaat wel gewoon door.

Qatar kreeg het WK in 2010 toegewezen en sinds die tijd wordt er in hoog tempo gebouwd. Het land ligt al langer onder vuur, omdat mensen vaak in extreme hitte en onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Ook moeten de veelal buitenlandse arbeiders vaak maanden wachten op hun salaris.

Qatar stelt dat in veel gevallen arbeiders een natuurlijke dood zijn gestorven, als gevolg van bijvoorbeeld hartfalen. Maar volgens The Guardian is daar vaak geen sprake van, of is dat in ieder geval niet vastgesteld. Op de meeste lichamen wordt geen autopsie verricht.