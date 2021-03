Horecaondernemers zetten uit protest terras buiten, meeste gaan niet open

Veel horecaondernemers hebben vandaag hun terras buiten gezet uit protest tegen de coronamaatregelen. Ze voeren daarmee actie tegen de sluiting van de horeca sinds half oktober.

Afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben hun leden opgeroepen tot een ludiek protest. Op veel plaatsen is het niet de bedoeling dat mensen op het terras gaan zitten.

"We roepen op: ga alsjeblieft niet open. Met de gemeente Tilburg zijn we goed in gesprek en we kiezen ervoor niet de wet te overtreden", zegt de lokale KHN-voorzitter Tim Wijdemans tegen Omroep Brabant. "Bijna alle ondernemers in het centrum doen mee. Dit is de eerste keer dat we in Tilburg zo verenigd zijn."

Vol terras

In Breda zijn sommige terrassen symbolisch om 12.05 uur opengegaan. Ook café-eigenaar Johan de Vos, tevens vice-voorzitter van de lokale KHN-afdeling, heeft zijn zaak geopend. Hij bedient ook klanten op zijn volle terras, wat tegen de regels is. Volgens een woordvoerder van de gemeente krijgt hij eerst een waarschuwing en als hij doorzet een boete.

De gevel en het terras van het café werden vannacht besmeurd met ketchup en er waren pamfletten aangebracht met teksten als "opengaan = bloed aan je handen".