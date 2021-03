Strop voor melkboeren; FrieslandCampina schrapt nabetaling

Meer dan tienduizend melkveehouders krijgen voor het eerst geen nabetaling van zuivelbedrijf FrieslandCampina over de geleverde melk. Als reden wijst het bedrijf naar tegenvallende resultaten vanwege het coronavirus.

"Ik vind het echt een vervelende boodschap", zegt Hein Schumacher, de hoogste baas bij FrieslandCampina. "Feit is dat de laatste drie kwartalen van 2020 de wereld op z'n kop stond. Er is een wereldwijde crisis ontstaan die niemand heeft voorzien. Ik realiseer me dat we veel vragen van onze eigenaren, de leden-melkveehouders. Echter, we kunnen niet lijdzaam toekijken, maar we moeten snel handelen."

Voor de melkveehouders is de nabetaling jaarlijks een extra financieel steuntje in de rug. Die ontvangen ze naast de reguliere vergoeding voor hun melk. Vorig jaar werd er voor elke 100 kilo geleverde melk 1,38 euro nabetaald.

Voor de gemiddelde melkveeboer gaat het om een bedrag van meer dan 10.000 euro. Ook krijgen melkveehouderijen jaarlijks ledenobligaties, maar ook die gift is geschrapt.

Niet veel minder melk

FrieslandCampina maakte afgelopen jaar 79 miljoen euro winst tegenover 278 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf verkocht niet veel minder zuivel door de coronacrisis, maar mist wel de winstgevende verkoop in de horeca. Daardoor staan resultaten onder druk.

Ook het feit dat de grens tussen China en Hongkong gesloten was had invloed op de resultaten. FrieslandCampina bedient vanuit Hongkong de Chinese markt en die handel werd daardoor belemmerd.

Het bedrijf heeft maatregelen genomen. Duizend arbeidsplaatsen verdwijnen. Het eerste halfjaar van 2021 zullen de resultaten nog steeds onder druk staan door corona, schrijft het bedrijf.