Ollongren: puntjes op de i en seinen op groen voor verkiezingen

Alle seinen staan op groen om de Tweede Kamerverkiezingen door te laten gaan. Dat zei minister Ollongren van Binnenlandse Zaken na overleg met het Veiligheidsberaad, waarin volgens haar "de puntjes op de i" zijn gezet. Mocht er op 17 maart nog een avondklok gelden, zal die volgens haar ook geen belemmering zijn.

Vooralsnog loopt de avondklok tot 15 maart, 04.30 uur 's ochtends. Mocht het kabinet besluiten de maatregel te verlengen, dan volstaat het volgens Ollongren om mondeling te verklaren dat je hebt gestemd. "De kiezers moeten gewoon kunnen stemmen. Als jij om negen uur nog in de rij staat, dan mag je gewoon nog je stem uitbrengen na negen uur." Dit geldt ook voor mensen die bij het tellen willen zijn.

Eerder opperden burgemeesters om vanwege mogelijke besmettingsrisico's de verkiezingen uit te stellen, maar in het Veiligheidsberaad was die oproep volgens Ollongren vandaag niet meer te horen. "Ik wil er echt op wijzen dat deze verkiezingen zo worden georganiseerd dat ze veilig zijn, dat ze coronaproof zijn. Er is echt alle reden om daar veel vertrouwen in te hebben. Het zijn echt veilige verkiezingen", zei ze na het overleg.

3 procent overweegt niet te stemmen

Een andere zorg was dat de opkomst zou lijden onder het coronavirus, bijvoorbeeld doordat mensen vanwege de veiligheid besluiten thuis te blijven, maar Ollongren schat op basis van onderzoek in opdracht van haar ministerie dat de stembereidheid hoog is. Uit dat onderzoek zou blijken dat de opkomst ongeveer 80 procent zal zijn, wat normaal is bij Kamerverkiezingen in Nederland.

Slechts een beperkt aantal mensen overweegt volgens Ollongren om vanwege de angst voor besmetting niet te stemmen: ongeveer 3 procent. Mensen die overwegen om weg te blijven, roept ze op om te kijken naar andere veilige alternatieven. "Briefstemmen, risicogroepen kunnen al op 15 en 16 maart stemmen en stem desnoods per volmacht. Ga stemmen, want elke stem telt."

Uiterlijk 12 maart briefstem op de bus

De minister van Binnenlandse Zaken zei verder goed contact te hebben met PostNL over het poststemmen, wat 70-plussers in verband met de pandemie kunnen doen. Het postbedrijf en gemeenten hebben volgens haar maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Ze had wel een advies voor poststemmers: "Als je briefstemt, doe hem alsjeblieft op 12 maart uiterlijk op de bus. Dat gaat goed."

Zorgen over een tekort aan stemmentellers vanwege het coronavirus heeft Ollongren niet. Wel zijn er volgens haar individuele gemeenten die kampen met mensen die uitvallen op het laatste moment, maar er is volgens haar een grote reservepool van stembureauleden waar uit kan worden geput.