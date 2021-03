Onderzoek naar machtsstrijd Denk en affaire Kuzu komt er toch niet

Partijvoorzitter Ejder Kose laat nu aan de NOS weten: "Verder onderzoek vindt het bestuur onnodig. Wat het bestuur betreft is dit een afgesloten hoofdstuk."

De indiener van de motie noemt deze reactie absurd. "De leden zijn hier nog niet eens over geïnformeerd, wij moeten nu via de media vernemen dat ons gevraagde onderzoek er niet komt. De motie was duidelijk, ik vind het bizar dat deze niet wordt uitgevoerd."

Volgens de indiener is er ook met andere moties, zoals over de opbouw van een democratisch partijbestuur, niets gebeurd. "Qua partijdemocratie moet er nog heel veel verbeterd worden bij Denk, het is een topdown partij. Juist transparantie is nodig om Denk verder te krijgen."