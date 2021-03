Aung San Suu Kyi na maand via videoverbinding voorgeleid

Een maand na de staatsgreep in Myanmar is er voor het eerst een teken van leven van de opgepakte politiek leider Aung San Suu Kyi. Ze werd via een videoverbinding voorgeleid voor de rechter.

Volgens haar advocaten ziet de 75-jarige Suu Kyi er gezond uit. Het is nog steeds niet duidelijk waar ze wordt vastgehouden.

Suu Kyi werd in de nacht van 1 februari opgepakt toen het leger van Myanmar de macht overnam in het land. Ook tientallen medestanders werden van hun bed gelicht. Het leger zei zonder bewijs te leveren dat er was gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen van november.

Aanklachten bekendgemaakt

Bij de rechter kreeg Suu Kyi te horen dat ze ervan wordt verdacht de coronaregels te hebben geschonden in de verkiezingscampagne. Ook zou ze illegaal walkietalkies hebben geïmporteerd. Bovendien wordt ze beschuldigd van opruiing. Ze kan drie jaar cel krijgen.

De rechtszaak tegen Suu Kyi is aangehouden tot 15 maart.

Gisteren trad de junta hard op tegen demonstranten die een eind aan de staatsgreep eisen. Zeker achttien betogers kwamen daarbij om het leven. Desalniettemin zijn er vandaag weer betogers de straat op gegaan.