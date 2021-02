'Geduld' van leger Myanmar is op, betogingen worden veel harder neergeslagen

Een verklaring gisteren van de State Administration Council, de feitelijke militaire regering, was al een voorbode van de zwaardere repressie. De junta had drie weken lang "op een geduldige manier" waarschuwingen uitgedeeld, stond in de verklaring. Maar het leger zei geen "anarchistische meutes" te kunnen accepteren die "de intentie hebben de meerderheid te schaden die stabiel en in vrede wil leven." Het leger waarschuwde: "Er zal zwaar tegen hun worden opgetreden om ervoor te zorgen dat ze de belangen van de Staat en de sociaaleconomische levens van het volk niet schaden".

Een dag later werd de daad bij het woord gevoegd en brak de bloedigste dag sinds de staatsgreep aan.

Sinds zaterdag is het aantal arrestaties van demonstranten al flink opgelopen, schrijft persbureau AP. Voor dit weekend waren het er volgens de Assistance Association for Political Prisoners zo'n 850, maar er zouden er honderden zijn bijgekomen. Veel gearresteerde betogers zijn naar de Insein-gevangenis in Yangon gebracht, waar politieke gevangenen zitten. Waar voorheen vooral de politie ingreep, worden nu ook meer en meer soldaten ingezet bij betogingen.

Zelfgemaakte schilden

Betogers trokken zich ondanks het toegenomen geweld niet terug, merkt een correspondent van de BBC op. Hij was in Yangon op een plek waar iemand was neergeschoten: "Ik zag bloed op straat en een zelfgemaakt schild. De kogel was door het schild heengegaan. Een paar minuten later bezetten meer demonstranten de straat, ze blokkeerden het gebied met schilden en winkelwagens en maakten zichzelf klaar om de politie te lijf te gaan."

Er werden op die plek twee mensen doodgeschoten, zegt de correspondent. "Maar de mensen trokken zich niet terug."

Persbureau Reuters sprak Nyan Win Shein, één van de demonstranten: "Als ze ons duwen, zullen we opstaan. Als ze ons aanvallen, zullen we ons verdedigen. We zullen nooit knielen voor hun legerlaarzen."