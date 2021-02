COC protesteert met brieven tegen 'homofobe' predikant uit Krimpen aan den IJssel

Enkele tientallen mensen hebben onder de Erasmusbrug protestbrieven geschreven aan de burgemeester van Krimpen aan den IJssel. Ze vragen de gemeente om actie te ondernemen tegen predikant Anthonie Kort van de Mieraskerk, die volgens de actievoerders homo-onvriendelijke uitspraken heeft gedaan.

De schrijfactie volgt op een uitzending van de Youtubeserie #BOOS van presentator Tim Hofman, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Daarin was Krimpenaar en vicevoorzitter van COC Rotterdam Leon Houtzager te zien, die al langer actievoert tegen de dominee. Vorig jaar deed hij aangifte van discriminatie door de predikant, omdat die homofobe en racistische uitspraken zou hebben gedaan in een uitgelekte brief aan de gemeenteraad. Justitie deed daar toen niets mee, omdat de vrijheid van godsdienst dat in de weg staat.

In totaal leverde de actie 73 brieven op. Die werden geschreven bij het zitkunstwerk ReWind op het Willemsplein in Rotterdam, een monument voor seksuele en genderdiversiteit.

De briefschrijfactie was niet het enige protest. Dit weekend zijn op de stoep voor de kerk tekeningen gemaakt en teksten geschreven en op de Facebookpagina van de kerk laten tegenstanders van zich horen.