Janssen-vaccin dichterbij voor Nederland: 'Zo kunnen we achterstand inhalen'

Dat wil niet zeggen dat het Janssen-vaccin daarom onbruikbaar is in landen die meer besmettingen met deze variant hebben. "Het goede nieuws is dat de vaccins nog steeds effectief zijn, alleen iets minder in het voorkomen van besmettingen. Maar wel effectief genoeg om ernstige corona te voorkomen", zegt immunoloog Huub Savelkoul. "Het fijne bij het Janssen-vaccin is ook dat het onderzoek naar het vaccin werd uitgevoerd toen de mutanten al bestonden. Dat is bij andere vaccins niet zo", vult Van Egmond aan.

Het Janssen-vaccin wordt in het tweede kwartaal in Nederland verwacht, mits het wordt goedgekeurd door het EMA. De eerste periode worden 3 miljoen vaccins verwacht, gevolgd door 6 miljoen en 2,3 miljoen in de periodes daarna. Eerder liet Janssen al weten aan de leveringsbelofte te kunnen voldoen.

In dit schema zie je hoeveel doses vaccin het ministerie denkt dat er geleverd worden. Dit schema werd begin februari gemaakt: