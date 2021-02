Den Haag geeft opnieuw aanwijzing aan Curaçao: 'Niet goed voor democratie op het eiland'

De onvrede bij de grootste oppositiepartijen Movementu Futuro Kòrsou (MFK) en Movementu Progresivo (MP) zit hem erin dat ze zich in grote lijnen respectloos behandeld voelen. Dat ligt volgens oud-minister Bodok onder meer aan het feit dat de coalitie oppositiepartijen heeft omzeild bij het maken van beleid met Nederland.

Dat pleit de oppositiepartijen overigens niet vrij, zegt Bodok. "Die krijgen wel degelijk informatie tot hun beschikking, maar daar doen ze dan te weinig mee. Terwijl ze vervolgens wel klagen dat de regering geen informatie met ze deelt."

Andere oplossingen

Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) zegt dat er juridisch advies is ingewonnen om te onderzoeken of er andere opties waren dan de Nederlandse regering in te schakelen. Maar volgens Pauletta was er geen andere oplossing mogelijk. Ze noemt de aanwijzing van Nederland "een schande voor Curaçao, maar noodzakelijk".

Bodok is het daar niet mee eens. "Je moet alle Curaçaose mogelijkheden echt hebben onderzocht, voordat je aan de bel trekt bij de Rijksministerraad. Ik ben er bijna zeker van dat niet alles is onderzocht, want dan had de coalitie kunnen concluderen dat ze een deel van het probleem is. Denk aan bijvoorbeeld bemiddeling."