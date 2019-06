Nederland grijpt in op Curaçao. Hoe zit dat?

Nederland is ontevreden met de begrotingsdiscipline op Curaçao. Simpel gezegd, ze zijn te slordig met geld. Daarom wordt er morgen vanuit Den Haag een zogenoemde aanwijzing naar Willemstad gestuurd, waarmee Curaçao opgedragen wordt het financieel beheer en de overheidsbegroting op orde te brengen. Vijf vragen over het ingrijpen op Curaçao.

Wat betekent zo'n 'formele aanwijzing' precies?

Een aanwijzing is een van de zwaarste middelen die Nederland heeft om iets te bewerkstelligen op Curaçao. Alleen de algemene maatregel van rijksbestuur, waarmee het bestuur op het eiland wordt overgenomen, is zwaarder. Formeel wordt de aanwijzing overigens niet door Nederland uitgevaardigd, maar door de Rijksministerraad met daarin ook ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Nederland heeft in die raad wel de grootste afvaardiging.

In dit geval is de aanwijzing een dwingende oproep aan de Curaçaose regering om gehoor te geven aan de richtlijnen van het koninkrijk als het gaat om de begroting, zoals bepaald door Rijksministerraad. De maatregel klinkt misschien vrijblijvend, maar is dat niet, zegt correspondent Dick Drayer. Ook omdat Nederland volgens hem "nog wel degelijk iets te zeggen heeft" op Curaçao vanwege afspraken die zijn gemaakt in 2010, toen Curaçao een onafhankelijk land werd binnen het koninkrijk.

Wat gebeurt er als Curaçao de aanwijzing negeert?

Op papier zou Nederland vrijwillige samenwerkingen kunnen stopzetten of hulpverzoeken kunnen negeren. Het is alleen de vraag of Nederland dit ook werkelijk gaat doen, zegt Gert Oostindie, hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de universiteit van Leiden. "Het is een beetje hetzelfde als de recente discussie tussen de EU en Italië over de begroting. Als ze het niet doen, wat doe je dan? Je hebt niet echt zeggenschap over het land."

In 2012 legde Nederland het eiland ook al eens een aanwijzing op vanwege ontevredenheid met de financiële huishouding op Curaçao. Volgens Oostindie is het een proces van "escaleren en de-escaleren". Correspondent Dick Drayer benadrukt verder dat beide landen baat hebben bij een goede samenwerking.

Waarom bemoeit Nederland zich nog zo nadrukkelijk met Curaçao?

Nederland is samen met Curaçao lid van het koninkrijk en de landen zijn aan elkaar verbonden op onder meer het vlak van buitenlands beleid en defensie, wat vanuit Den Haag wordt geregeld. Daarnaast hebben Nederland en Curaçao in 2010 afspraken gemaakt over het financieel beheer en het toezicht daarop. In ruil daarvoor werden alle schulden uit de tijd dat het eiland nog onder de Nederlandse Antillen viel kwijtgescholden. De relatie tussen de landen is daardoor complex.