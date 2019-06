Den Haag grijpt opnieuw in op Curaçao

De Rijksministerraad grijpt opnieuw in op Curaçao. Het bestuur van het eiland krijgt vrijdag een aanwijzing om het financieel beheer en de overheidsbegroting op orde te brengen.

De overheid kampt met enorme tekorten op de begroting. Eerdere adviezen van het College financieel toezicht aan het bestuur zijn niet of onvoldoende opgevolgd.

Den Haag erkent dat de Curaçaose regering een paar betekenisvolle stappen heeft genomen, maar dat die onvoldoende zijn om ook een tekort in 2019 te voorkomen.

Afspraken gemaakt

Nederland en Curaçao hebben in 2010 afspraken gemaakt over het financieel beheer. In ruil daarvoor werden alle schulden uit de tijd dat het eiland nog onder de Nederlandse Antillen viel kwijtgescholden.

Maar voor het derde achtereenvolgende jaar voldoet Curaçao niet aan de wettelijke norm die toen is afgesproken. In 2012 kreeg de regering van Gerrit Schotte om dezelfde redenen ook al een aanwijzing.

De regering in Willemstad wijt de problemen nu voor een groot deel aan de crisis in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de olie-industrie op het eiland.

In totaal komt de Curaçaose overheid 140 miljoen euro tekort over de laatste drie jaar. Daar komt bij dat de staatsschuld van Curaçao in 2018 naar 46% van het bruto nationaal product is gestegen, ruim boven het houdbaar geachte niveau van 40%.

Begrotingsproblemen

De regering in Den Haag heeft begin dit jaar een convenant getekend met Curaçao om de begrotingsproblemen gezamenlijk aan te pakken. De ingreep van Nederland die nu is aangekondigd, wordt op het eiland gezien als een dolkstoot in de rug en als contraproductief. Om te voorkomen dat de economie nog verder wordt aangetast, wil Curaçao de maatregelen liever uitspreiden over een langere periode.

De wijze waarop het eiland de ingreep moet uitvoeren behoort tot de autonomie van Curaçao, aldus de Rijksministerraad. Toch doet Den Haag in zijn aanwijzing een aantal dwingende suggesties.

Daarin is in ieder geval een verplichtingenstop opgenomen, wat betekent dat de overheid geen nieuwe financiële verplichtingen meer mag aangaan. Uiterlijk op 1 januari 2020 moet Curaçao een belastinghervorming hebben doorgevoerd. Ook moet het aantal ambtenaren worden teruggebracht en moeten de ambtenarensalarissen worden bevroren.

Bovendien moet de pensioenleeftijd worden opgetrokken naar 66 jaar en moet er flink gesneden worden in de gezondheidszorg. Eind dit jaar opent Curaçao een nieuw ziekenhuis, maar nu al dreigt een ernstig exploitatietekort.