Ceremoniële strijdwagen met erotische afbeeldingen gevonden in Pompeï

Archeologen hebben in de ruïnes van de Romeinse stad Pompeï een bijzondere ceremoniële strijdwagen uitgegraven. Het ijzeren voertuig met vier wielen is vrijwel intact met aan de zijkant decoraties van tin en brons waarop mannen en vrouwen in erotische taferelen worden afgebeeld.

De vondst werd gedaan in een villa in Civita Giuliana, in het noorden van de stad. Volgens de onderzoekers is de wagen, met plek voor twee personen, uniek voor Italië. Vermoed wordt dat de Romeinse elite hem gebruikte voor feestelijke gelegenheden.

Op het terrein van de villa zijn in 2018 de stoffelijke resten van drie paarden gevonden. Ook zijn er eerder tunnels aangetroffen die vermoedelijk door criminelen zijn gegraven om de schatten van Pompeï te plunderen. De lokale justitie doet daar onderzoek naar.

Pompeï blijft verbazen

De Italiaanse minister Franceschini van Cultuur toonde zich verguld met de ontdekking. "Pompeï blijft ons verbazen met zijn vondsten en dat zal nog vele jaren duren, met nog twintig hectare die nog moet worden uitgegraven."

Pompeï werd in 79 na Christus bedolven door as en lava uit de nabijgelegen vulkaan Vesuvius. Ten tijde van de uitbarsting leefden er ongeveer 13.000 mensen. De stad werd in de 18de eeuw herontdekt. De archeologische vindplaats is een van de populairste bezienswaardigheden in Italië.