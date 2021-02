Enorm deel van Brunt-ijsplaat Antarctica afgebroken

In Antarctica is een gigantische ijsberg afgebroken. Het gaat om een deel van de zogeheten Brunt-ijsplaat van 150 meter dik. Het ijs was al jaren aan het scheuren, gisterochtend brak het definitief af.

Het is zo'n 1200 vierkante kilometer groot. Onderzoekers van de British Antarctic Survey hebben het deel van de plaat vastgelegd door eroverheen te vliegen: