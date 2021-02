Bibliotheek dicht of belasting omhoog? Gemeenten worstelen met zorgkosten

Dan is er nog de jaarlijkse landbouwtentoonstelling. "Dat is een begrip, met paardenrennen en veekeuringen. Daar komen heel veel mensen op af vanuit heel Nederland." Die krijgt subsidie, maar minder, net als andere evenementen en organisaties.

Vakantiegangers zijn er weinig in Opmeer, dus de toeristenbelasting is geen vetpot. "We hebben een aantal campings. We hebben wel de toeristenbelasting verhoogd. Dat brengt ongeveer 10.000 euro extra op per jaar."

Niet iedereen in het dorp heeft een eigen huis. De gemeente heeft ook geld gehaald uit de reserves van het eigen woningbedrijf, dat 900 sociale woningen verhuurt.

Tientjes per jaar meer

En dan blijft volgens de wethouder nog maar één knop over: de OZB. De enige grote inkomstenbron waar gemeenten zelf over gaan, die niet afhankelijk is van het Rijk. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeente is de belasting goed voor gemiddeld 8 procent van wat er binnenkomt.

Wie in Opmeer een huis van 250.000 euro bezit, gaat 80 euro per jaar meer betalen. Dat is opgeteld ruim een half miljoen euro per jaar. Ter Veen: "Net evenveel als vijf kinderen in de speciale jeugdzorg."