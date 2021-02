Eigen Huis: gemeenten wentelen stijging zorgkosten af op huizenbezitters

Vereniging Eigen Huis (VEH) zegt dat de onroerendezaakbelasting (ozb) dit jaar hoger uitvalt dan in december nog werd gedacht. De gemiddelde stijging bedraagt 5,3 procent, in december kwam de vereniging na een steekproef nog uit op iets meer dan 3 procent.

Koploper is de Noord-Hollandse gemeente Opmeer, met een stijging van 41 procent. Dat betekent dat huiseigenaren in deze gemeente gemiddeld 121 euro meer gaan betalen. Ook in Amsterdam, Ermelo, Renkum en Nunspeet is de ozb meer dan 20 procent hoger dan vorig jaar.

Zorgkosten

De gemeenten zeggen tegen VEH dat ze niet anders kunnen. Volgens hen stijgen de kosten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg elk jaar met 7 procent. Gemeenten zeggen daardoor gedwongen te worden om hun inkomsten te vergroten via de ozb.

VEH vindt dat geen goede zaak. "Daarom doen wij een dringend beroep op het kabinet om afspraken te maken over aanvullend budget om zo nieuwe lastenverzwaringen te voorkomen."

Er zijn overigens ook gemeenten waar huiseigenaren minder ozb gaan betalen: in Venlo 6 procent minder, in Goeree-Overflakkee, Weesp, Ommen en Oosterhout ten minste 2 procent minder.

Afvalstoffenheffing

Ook de afvalstoffenheffing stijgt, gemiddeld met 7,8 procent. Ook bij deze belasting zijn de verschillen tussen gemeenten groot. In Baarn stijgt de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) bijvoorbeeld met ruim 57 procent, een verhoging van 143 euro.

In de gemeenten Haren en Ten Boer betalen inwoners dit jaar respectievelijk 118 procent en 49 procent meer. Dat is een gevolg van de bestuurlijke samenvoeging met de stad Groningen.

Oorzaak van de stijging van de afvalstoffenheffing is de hogere belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van afval. De rijksoverheid wil hiermee recycling bevorderen.