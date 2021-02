Discriminerende agent moet voor de politierechter komen

Een Rotterdamse agent moet zich verantwoorden voor de politierechter voor het racistisch beledigen van een man bij een gewelddadige aanhouding op 5 december vorig jaar, oordeelde het Openbaar Ministerie. Omdat de agent niet akkoord ging met de in eerste instantie opgelegde geldboete, buigt de politierechter zich over de zaak.

Na een melding van geluidsoverlast raakten agenten in een worsteling met een 45-jarige vader en zijn 18-jarige zoon uit Dordrecht. Op videobeelden die van de arrestatie zijn gemaakt is de vechtpartij te zien. Ook is op die opnames te horen hoe de agent de 45-jarige zwarte man uitscheldt. Bij de aanhouding gebruikten de agenten pepperspray omdat vader en zoon zich heftig verzetten.

De Dordrechtse familie deed aangifte tegen de politie van zware mishandeling, belediging en discriminatie in de uitoefening van een ambt.

Intern onderzoek

Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar het incident.

Het OM oordeelde dat het geweld dat de agenten moesten gebruiken proportioneel was om de situatie onder controle te krijgen. Ze werden op dat moment van meerdere kanten aangevallen, schrijft het OM. Een agent dreigde tijdens de worsteling te stikken omdat ze zou zijn terechtgekomen onder de 45-jarige vader van het gezin.

"De situatie was dusdanig heftig dat het invoelbaar is, ook voor politiemensen, dat er met krachttermen wordt gegooid. De belediging was gericht op één persoon die niet wilde loslaten en dus niet gericht tegen een hele bevolkingsgroep", schrijft het OM.

Toch neemt dat volgens het OM niet weg dat een agent een voorbeeldfunctie heeft en dat hij met de belediging een grens over is gegaan. Daarom kreeg de agent een geldboete. Hier ging de agent niet mee akkoord, maar hij zegt wel spijt te hebben van wat hij heeft gezegd. Wanneer de agent voor de politierechter moet komen, is niet bekend.