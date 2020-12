Politie Rotterdam start onderzoek na mogelijk nieuw racistisch incident

De politie in Rotterdam is een intern onderzoek begonnen naar mogelijk racisme door agenten bij de gewelddadige arrestatie van drie leden van een Dordrechts gezin op Sinterklaasavond. NRC meldt dat er namens de familie aangifte is gedaan tegen de politie van zware mishandeling, belediging en discriminatie in de uitoefening van een ambt.

Op videobeelden die van de arrestatie zijn gemaakt is een vechtpartij te zien. De krant heeft die beelden gezien en schrijft dat te horen is dat een agent de 45-jarige zwarte man die wordt aangehouden onder meer uitscheldt voor "kutneger".

In een reactie op de berichtgeving bevestigt de politie dat agenten op 5 december in Dordrecht verwikkeld zijn geraakt in een vechtpartij met een gezin. Twee leden van het gezin zijn daarbij opgepakt en één van de twee heeft twee weken vastgezeten.

Worsteling

Ook zegt de politie contact te hebben gehad met de advocaat van het gezin, dat volgens NRC bestaat uit een 37-jarige witte vrouw, haar 45-jarige zwarte partner en hun 18-jarige zoon. Naar aanleiding van dat gesprek is de politie een onderzoek gestart door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Rotterdamse politie.

NRC meldt dat het VIK beschikt over ruim een kwartier aan videomateriaal, gemaakt door een camera van de Vereniging van Eigenaren in de straat. De beelden beginnen volgens NRC rond middernacht, wanneer drie agenten bij een flatgebouw arriveren na klachten over een blaffende hond.

Als een van de agenten een deur niet open krijgt en wordt uitgescholden door een zwarte schilder die in het huis van het gezin heeft gewerkt, ontstaat er een conflict waarbij de agent achter de schilder aan stormt. De vader en zoon zouden zich daarmee hebben bemoeid.

'Zaken weggelaten'

Daarna is volgens de krant onduidelijk wat zich precies afspeelt, maar te zien zou zijn dat de familie uiteindelijk verwikkeld raakt in een worsteling met de politie op een veldje naast de flat. De schilder zou zijn weggerend.

De politie heeft een dag na het incident een persbericht verstuurd waarin wordt gemeld dat een vader en een zoon agenten hebben belaagd in Dordrecht. Daarbij heeft het mannelijke gezinshoofd een agente geprobeerd te verstikken, schreef de politie destijds. Tegen NRC zegt de moeder dat de politie in de processen-verbaal "veel leugens vertelt en ook een boel zaken heeft weggelaten".

Racistische appjes

Het is niet voor het eerst dat de Rotterdamse politie in opspraak is door mogelijke racistische uitlatingen van agenten. Eerder onthulde NRC het bestaan van een WhatsAppgroep waarin negen agenten burgers onder meer uitmaakten voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen".

Intern disciplinair onderzoek naar dat incident is volgens de politie inmiddels afgerond. Over de uitkomsten daarvan is om advies gevraagd bij de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA), laat de politie vanavond weten. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn of er disciplinaire straffen worden opgelegd.