ANBO: derde ouderen gaat per post stemmen

Bijna een derde van de 70-plussers zegt van plan te zijn per brief te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt ouderenorganisatie ANBO na een eigen peiling.

De bond hield de enquête onder 6000 mensen van 65 jaar en ouder. De organisatie wilde weten wat voor invloed corona heeft op de verkiezingen.

De ANBO zegt verheugd te zijn dat "best veel senioren gebruik gaan maken van deze unieke mogelijkheid in coronatijd". Maar de ouderenorganisatie maakt zich wel zorgen over mogelijke ongeldige stemmen.

Vanwege coronaveiligheid mogen 70-plussers per post stemmen. Daarnaast kan in veel plaatsen al op 15 en 16 maart worden gestemd. 11 procent van de ouderen denkt erover om op die dagen al hun stem uit te brengen.

Zorgvuldig

Vandaag krijgen de eerste 240.000 senioren hun stembiljet thuisgestuurd om per post te stemmen. In totaal krijgen 2,4 miljoen mensen de mogelijkheid om per brief de stem uit te brengen. De ANBO wijst ouderen erop dat ze hun biljet zorgvuldig moeten invullen om een ongeldige stem te voorkomen.

Twee weken geleden werd in Den Haag een proef gehouden met twaalf ouderen die per post hun stem uitbrachten. Meer dan de helft van die stemmen zouden bij echte verkiezingen ongeldig zijn verklaard. "Als deze aantallen zich landelijk vertalen, dan wordt het een drama", zei de onderzoeksleider toen.

De bond waarschuwt ouderen nu. ANBO adviseert de briefstemmers er goed voor te gaan zitten en zo mogelijk een ander te laten meekijken. Ook moet de brief op tijd verstuurd worden.