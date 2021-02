Chefs 'giftig' luchtfilterbedrijf Emmen veroordeeld

Twee oud-werkgevers van luchtfilterbedrijf AAF International in Emmen zijn veroordeeld omdat ze hun medewerkers jarenlang hebben blootgesteld aan de giftige stof formaldehyde. De verdachten krijgen een voorwaardelijke celstraf van 6 en 9 maanden. Ook moeten ze beiden een taakstraf uitvoeren van 240 uur. Het bedrijf krijgt een boete van 200.000 euro.

De straf valt lager uit dan de eis. Het Openbaar Ministerie wilde dat beide verdachten anderhalf jaar de cel in zouden gaan, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM had verder tegen het bedrijf een boete geëist van 400.000 euro.

De medewerkers op de glasafdeling van AAF werden jarenlang blootgesteld aan hoge waardes van de formaldehyde, een giftige stof die irritaties aan de luchtwegen veroorzaakt en op lange termijn neuskanker kan veroorzaken. Medewerkers klaagden over benauwdheid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen.

Niet gekozen voor alternatief

Volgens de rechtbank hebben de leidinggevenden onvoldoende gedaan om hun medewerkers te beschermen, terwijl ze geweten moeten hebben dat de stof gevaarlijk was. Ook het bedrijf is verantwoordelijk, vindt de rechter. Zo had AAF kunnen kiezen voor een formaldehyde-vrije lijm. Omdat dit alternatief vele malen duurder was, gebeurde dat niet.

Voor oud-medewerkers maakt deze uitspraak de weg vrij om een eigen zaak aan te spannen tegen AAF, mits hun klachten aantoonbaar veroorzaakt zijn door formaldehyde, schrijft RTV Drenthe. Het moederbedrijf van AAF, het Japanse Daikin, wil garant staan voor eventuele claims.

De advocaten van de partijen willen het vonnis eerst bestuderen voordat ze besluiten of ze in hoger beroep gaan.