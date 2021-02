RIVM: 5048 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Bij het RIVM werden 33 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 63. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 50 doden per dag, tegen 62 doden per dag een week eerder. Het zevendaagsgemiddlede daalt dus fors, in vergelijking met het plateau waarop het zich de afgelopen weken bevond.