17-jarige jongen opgepakt voor mishandeling NOS-beveiliger

De politie heeft dinsdag een jongen van 17 opgepakt voor de mishandeling van een beveiliger op Urk die mee was met een cameraploeg van de NOS. De ploeg was daar op 24 januari om verslag te doen van de brandstichting in een coronateststraat.

De beveiliger sprak die dag jongeren aan die daar waren. Er ontstond daarna een worsteling. Vervolgens werd de man met een bijtende stof in zijn gezicht gespoten. De dader ging er daarna vandoor.

Naar huis

"Na onderzoek en tips kwam een 17-jarige jongen uit Urk in beeld", zegt de politie. Hij is dinsdag aangehouden en verhoord. Na verhoor mocht de jongen weer naar huis, maar hij blijft wel verdachte in de zaak.

De NOS voelde zich na het incident afgelopen januari genoodzaakt om te vertrekken en de opnames over dit onderwerp op een andere plek te maken. Burgemeester Van den Bos van Urk reageerde in een video kwaad op de mishandeling.