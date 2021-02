Brieven vader Hitler bieden blik op jeugd Adolf

Door de brieven ontstaat een breder beeld van Alois, die de geschiedenis in is gegaan als een bullebak met gefnuikte ambities. Het valt Sandgruber op dat Alois het belang van zijn eigen functie aanzet, terwijl hij afgeeft op collega's bij de douane. "Hij klink hoffelijk en verbindend, maar in de kern heeft hij weinig respect voor anderen."

De schrijfstijl is volgens Sandgruber ook veelzeggend. Alois bezigt formeel Beamtendeutsch en gebruikt dure woorden, maar er glippen hier en daar ook dialectwoorden in. Hij ondertekent met een plechtstatige beleefdheidsformule, inclusief zijn functie: "Mit der vorzüglichsten Hochachtung Euer Wohlgeboren sehr ergebener Alois Hitler, Zolloberamtsofficial am Hauptzoll Linz".

"Alois Hitler mislukte op vele gebieden: als vader, echtgenoot, opvoeder, zakenman en bovendien als mens, zonder veel vrienden en zonder een echt thuis. Maar je ziet ook andere kanten: de nauwgezette plichtsbetrachting, de constante carrièredrang, aandacht voor de opvoeding, interesse in innovatie en het plezier in gezellige samenkomsten."

Antisemitisch?

Hoewel Sandgruber karaktereigenschappen herkent die vader en zoon delen en concludeert dat Alois dus van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van Adolf, kan hij op één belangwekkende vraag geen antwoord geven: was de opvoeding van de jonge Hitler al doorspekt met antisemitisme, of is hij daar pas later mee in contact gekomen?

Sandgruber noemt het plausibel dat douanebeambte Alois deelde in het Alltagsantisemitismus van de dubbelmonarchie, maar vindt er geen bewijs van terug in de brieven.