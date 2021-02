Bedenktijd voor abortus belastend of nodig? Onderwerp opnieuw ter discussie

Moeten zwangeren die een abortus willen ondergaan, nog wel verplicht vijf dagen bedenktijd krijgen? Het is een beladen onderwerp dat de Tweede Kamer vandaag behandelt. Eerdere pogingen om de verplichte bedenktermijn te laten sneuvelen, mislukten.

Meerdere partijen willen van de bedenktermijn af. Zo heeft D66-Kamerlid Pia Dijkstra hiertoe een wetsvoorstel in de pijpleiding en dienen oppositiepartijen GroenLinks en PvdA vandaag een motie in. De partijen vinden de huidige regeling te belerend en pleiten ervoor dat een arts en vrouw samen kijken of een bedenktermijn nodig is.

De partijen willen de verkiezingen in maart niet afwachten. Maar als de motie van GroenLinks en de PvdA of het wetsvoorstel van D66 wordt aangenomen, is nog niet gezegd dat er snel een einde komt aan de bedenktermijn.

Controversieel onderwerp

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid is tegen de afschaffing van de bedenktermijn. En afgezien daarvan vindt hij het ongepast om als demissionair minister een controversieel onderwerp op te pakken. Hij heeft al gezegd dat hij geen grote medische ethische kwesties meer behandelt, vlak voor de verkiezingen.

Het wetsvoorstel van Dijkstra kan bovendien sneuvelen in de formatie na 15 maart. Christelijke partijen zien de afschaffing niet zitten en zullen wellicht niet verder willen met partijen die de abortuswet wel willen aanpassen.

Voor het afschaffen van de bedenktermijn is maatschappelijk veel draagvlak. Verschillende (vrouwenrechten)organisaties zoals het Humanistisch Verbond, Bureau Clara Wichmann en de Bovengrondse willen dat de bedenktermijn uit de wet gaat. De beraadtermijn, zoals deze formeel heet, tast volgens hen de autonomie van vrouwen aan. De organisaties vinden de bedenktermijn betuttelend en pleitten deze week gezamenlijk voor de afschaffing ervan.

Overhaast besluit voorkomen

Sinds de introductie van de abortuswet begin jaren '80 werd er al vaker over de verplichte bedenktermijn gedebatteerd, maar tot een wetswijziging kwam het niet. De wet - officieel de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) - bepaalt dat wie een abortus ondergaat, vijf dagen na het contact met een arts moet wachten voor de behandeling uitgevoerd wordt.

De wet geldt voor wie langer dan 16 dagen zwanger is. De passage is in de wet opgenomen om een overhaast besluit of uitvoering te voorkomen.