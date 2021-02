Nieuw bewijs voor oorzaak uitsterven dinosauriërs: 'Dit is de kers op de taart'

Er is nieuw bewijs dat de meeste dinosauriërsoorten miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven door een meteorietinslag in Mexico. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, waaraan ook twee Nederlanders hebben meegewerkt, dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. Volgens de onderzoekers is het bewijs een van de laatste puzzelstukjes die nodig zijn om de oorzaak van het uitsterven van dinosauriërs te achterhalen.

Wetenschappers dachten al langer dat de Mexicaanse Chicxulub-krater in de Golf van Mexico aanwijzingen bevat voor het uitsterven van dinosauriërs. Ze koesterden al die tijd de wens om boringen te doen in het midden van de krater.

Maar dat is ingewikkeld, zegt paleontoloog Jan Smit van de Vrije Universiteit van Amsterdam die bij het onderzoek betrokken was. "Sinds 1994 werven we al fondsen om de boringen te betalen, pas een paar jaar geleden was het benodigde bedrag - meer dan 13 miljoen dollar - bij elkaar. Daarmee is onder meer een speciaal booreiland neergezet."