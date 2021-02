Parken ontruimd vanwege drukte, Amsterdamse agenten bekogeld

In Utrecht was het op een aantal plekken ook druk. RTV Utrecht meldt dat er veel mensen waren in het Wilhelminapark, het Griftpark en Lepelenburg. Agenten en handhavers hebben volgens de gemeente extra goed gecontroleerd in de parken.

"We zijn ons ervan bewust dat mensen coronamoe zijn", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. "Maar de regels gelden ook gewoon in de buitenlucht." Volgens de gemeente was de drukte overal in Utrecht beheersbaar, de politie hoefde niet in te grijpen.

Noorderplantsoen Groningen leeggehaald

In Groningen werd op last van de burgemeester wel ingegrepen, meldt RTV Noord. Het was zo druk in het Noorderplantsoen dat alle mensen werden weggestuurd. Hoeveel mensen er in het park waren, is niet duidelijk.

De gemeente wil zelf niet van een ontruiming spreken. "Mensen zijn gewezen op de maatregelen die nog steeds van kracht zijn", zegt een woordvoerder. Dat zou in "een uiterste relaxte sfeer" zijn verlopen.