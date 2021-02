Experts kritisch op versoepelingen: 'Logica van deze strategie ontgaat me'

Toch zijn deskundigen kritisch. "De logica van deze strategie is me ontgaan", zegt epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc. "Ik snap dat het kabinet mensen tegemoet wil komen, maar het uitgangspunt is een stijging in cijfers en aanhoudend stabiele ziekenhuiscijfers." Tostmann mist "in het algemeen een concreet perspectief, zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu heeft".

Onzekerheid

Epidemioloog Amrish Baidjoe kan zich evenmin vinden in de aangekondigde versoepelingen. "Als je kijkt naar de onzekerheid waarin we nu zitten, dan kun je niet bepaald zeggen dat het nou zo goed gaat, want dat gaat het niet. Ik vraag me steeds af wat nou precies de richting is waar het beleid naartoe gaat."

"Als je bijvoorbeeld kijkt naar het niveau van besmettingen op dit moment en die vergelijkt met de versoepelingen in juni, dan was het aantal infecties toen een stuk lager", zegt Baidjoe. Het is wel duidelijk dat de versoepelingen politiek gemotiveerd zijn, maar welke politieke keuzes worden er nou eigenlijk gemaakt? Dit is met vuur spelen."

Daarom pleit Baidjoe voor een behoedzamer beleid. "Er is ook veel meer tussen open en dicht. Ik ben het er helemaal mee eens dat de scholen open moeten, maar ga dan niet ook over tot die andere verruimingen. Doe het op een gecontroleerde manier. Anders is die hele dure lockdown voor niks geweest."