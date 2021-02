Franse acteur Gérard Depardieu verdacht van verkrachting

De Franse acteur Gérard Depardieu wordt verdacht van verkrachting. Justitie in Frankrijk is in december vorig jaar een onderzoek naar hem begonnen, meldt een bron bij justitie aan persbureau AFP. De acteur is niet gearresteerd.

Het gaat om verdenkingen die al eerder in de publiciteit kwamen. In 2018 werd Depardieu door een actrice van 22 van verkrachting beschuldigd.

Dat zou zijn gebeurd in een van zijn woningen in Parijs, nadat ze elkaar hadden ontmoet tijdens een masterclass die de acteur gaf. De Franse justitie onderzocht de zaak, maar concludeerde uiteindelijk dat er te weinig bewijs was. Waarom er nu een nieuw onderzoek is gestart, is niet duidelijk.

Boegbeeld

Depardieu geldt als boegbeeld van de Franse cinema. Hij speelde in zo'n 170 films en won tal van prijzen. Zo kreeg hij in 1991 een Golden Globe voor zijn rol in Green Card en in datzelfde jaar een César voor zijn aandeel in Cyrano de Bergerac. Daarnaast is Depardieu ook bekend van zijn rollen als Obelix in de Asterix en Obelix-verfilmingen.