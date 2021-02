Hier volg je straks de persconferentie van Rutte en De Jonge

Om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. Bekend is al dat de meeste contactberoepen, zoals kappers, weer aan het werk kunnen. Ook in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs komen er versoepelingen.

Details worden bekendgemaakt op de persconferentie; die is bij de NOS te volgen via de volgende kanalen: