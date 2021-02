Van schaatskou naar recordwarmte, wat zegt dat over het klimaat?

Februari is een maand van uitersten. Was er in de eerste helft van de maand een week van vrieskou, sneeuw en schaatsen, nu is het druk aan het strand en schieten de voorjaarsbloemen de grond uit. Vandaag werd het in De Bilt 17,6 graden. Nooit eerder sinds het begin van de metingen was het in februari vier dagen op rij 15 graden of meer. Morgen wordt dit record naar verwachting al weer verbroken, naar vijf zachte dagen achter elkaar.

Waarschijnlijk wordt het morgen de warmste dag van de week en ook donderdag zal nog erg zacht zijn voor de tijd van het jaar. Veel mensen vinden dat prettig. Ze gaan lunchen in de natuur, eten een ijsje of zwemmen zelfs al in de buitenlucht. Anderen maken zich zorgen over de snelheid waarmee het klimaat verandert en de ingrijpende consequenties daarvan.

Het KNMI laat weten dat het Nederlandse klimaat steeds meer lijkt op dat van Frankrijk van enkele decennia geleden. De jaargemiddelde temperatuur in De Bilt van nu is te vergelijken met die in het Franse Lille van vijfentwintig jaar geleden en met die in Parijs van vijftig jaar geleden.