Verzekeraars en KNMI gaan samenwerken tegen klimaatschade

Het KNMI en het Verbond van Verzekeraars gaan samenwerken om schade door extreem weer en klimaatverandering tegen te gaan of beter te kunnen ondervangen. De organisaties hebben een overeenkomst gesloten en gaan samen gegevens uitwisselen, bevestigt het Verbond van Verzekeraars na berichtgeving door NRC.

Zo willen ze antwoorden kunnen geven op vragen van bijvoorbeeld glastuinbouwers die zich afvragen of regio's met frequentere en zwaardere hagelbuien wel geschikt zijn voor kassenbouw. Ook het waarschuwingssysteem voor extreem weer van het KNMI moet fijnmaziger worden, waardoor ondernemers zich beter kunnen voorbereiden op de weersomstandigheden.

"De kans op hagel neemt toe, hoe verder je van de kust zit. We zagen dat bijvoorbeeld in 2016, toen er een half miljard schade was aan kassen door hagel, vooral in Limburg. Met deze uitwisseling willen we ondernemers beter voorbereiden. Als het KNMI dan waarschuwt, kunnen verzekeraars zeggen: 'bescherm je kassen, zorg dat er valdoeken omheen komen'", zegt een woordvoerder van het Verbond.

Gerichter klimaatgegevens raadplegen

De koepelorganisatie voor verzekeraars wil naast beter adviseren ook betere verzekeringsproducten ontwerpen en meer aan preventie kunnen doen. Het KNMI wil het eigen waarschuwingssysteem voor extreem weer verbeteren. Zo zou het instituut de grote hoeveelheid eigen weer- en klimaatdata gerichter kunnen analyseren met de gegevens van de verzekeraars erbij. Ook gemeenten zouden die data kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor de aanleg van afwatering in wijken.

Auto's en gebouwen ondervinden nu jaarlijks zo'n 360 miljoen euro regen- en hagelschade. NRC schrijft dat die schade in 2050 is verdubbeld als er niets wordt gedaan, een beeld dat het Verbond herkent. Volgens de organisatie is de materiële schade vaak verzekerd, maar is er meestal veel meer schade doordat bedrijven weken stil komen te liggen door herstelwerkzaamheden.

"Het is belangrijk om de schade door weersextremen verzekerbaar te houden, want de premies zullen uiteindelijk ook omhoog gaan als het zo doorgaat", aldus het Verbond, dat eraan toevoegt dat dat nog niet is gebeurd.

Klimaatmonitor

In samenwerking met Wageningen University & Research, het KNMI, en Climate Adaption Services presenteert het Verbond volgende maand de Klimaatmonitor. Die combineert gegevens over droogte, hitte, extreme neerslag en natuurbranden met de verzekeraarsgegevens. De monitor moet zo inzicht geven in de impact van weersgebeurtenissen op de schade in Nederland.