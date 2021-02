Facebook laat gebruikers in Australië binnen paar dagen weer nieuws zien

Facebook gaat berichten van nieuwsmedia in Australië binnen een paar dagen weer tonen aan gebruikers van het socialemediaplatform. Daarover heeft de Amerikaanse techgigant een akkoord bereikt met de regering.

De afgelopen dagen was er stevige kritiek op het besluit van Facebook om nieuws voor Australische gebruikers te blokkeren vanwege een nieuwe mediawet in het land, die het techbedrijven verplicht om te betalen voor nieuws. Door de blokkade werden ook overheidspagina's op Facebook getroffen, met onder meer coronainformatie.

De blokkade leidde tot hoogoplopende spanningen tussen Australië en Facebook, waarbij premier Morrisson zei dat het bedrijf Australië heeft ontvriend. Na een reeks gesprekken tussen Facebook-topman Mark Zuckerberg en de regering lijkt de ergste kou nu uit de lucht.

Wet aangepast

Volgens de Australische regering en Facebook wordt de mediawet op een aantal punten aangepast om Facebook tegemoet te komen. Volgens Facebook kan het daardoor zelf kiezen welke uitgevers het gaat betalen. Later vandaag praat de Australische Senaat over de wet.

Facebook zegt blij te zijn met de gewijzigde overeenkomst. "We zijn blij dat de Australische regering akkoord gaat met een aantal wijzigingen en garanties die onze belangrijkste zorgen wegnemen", aldus het bedrijf. "We behouden de mogelijkheid om te beslissen of er nieuws op Facebook verschijnt, zodat we niet automatisch verplicht moeten onderhandelen."