Geen nieuws meer op Facebook voor Australische gebruikers

Facebook legt uitgevers in Australië vanwege een nieuwe mediawet aan banden. Australische gebruikers zien geen nieuws meer in hun tijdlijn en uitgevers kunnen geen berichten meer delen via het socialemediaplatform, zo heeft het bedrijf aangekondigd en inmiddels ook doorgevoerd. Ook internationale media zijn daardoor niet meer te zien voor Australische gebruikers.

Het Amerikaanse bedrijf neemt de stap naar eigen zeggen vanwege de nieuwe Australische mediawet, die het internetgiganten verplicht om overeenkomsten te sluiten met mediabedrijven. Dat zou in de praktijk betekenen dat bedrijven als Google en Facebook moeten gaan betalen voor het laten zien van content van andere bedrijven. Het is de verwachting dat het Australische parlement over een paar weken over de wet stemt.

Facebook vindt dat het voorstel de relatie tussen techplatforms en uitgevers "fundamenteel verkeerd inschat". Het bedrijf zegt dat Australische uitgevers vorig jaar dankzij Facebook zo'n 407 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 250 miljoen euro, hebben verdiend. Maar nieuwssites, tv-stations en kranten vinden dat ze recht hebben op een vergoeding, omdat hun artikelen en video's inkomsten generen voor platforms als Facebook.

Google sluit overeenkomsten

Eind vorige maand dreigde ook Google met ingrijpen als Australië de nieuwe wet zou doorvoeren. Het bedrijf noemde de nieuwe wet onwerkbaar.

Vandaag sloot Google wel een overeenkomst met News Corp., uitgever van een groot aantal Australische kranten. Eerder sloot Google al soortgelijke deals met uitgevers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Brazilië en Argentinië.