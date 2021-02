Rapport: 18 bedrijven trekken zich terug uit Nord Stream 2-bouwproject

Zeker 18 bedrijven hebben zich teruggetrokken of gaan zich terugtrekken uit de bouw van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat met name om Britse en Zwitserse verzekeringsmaatschappijen.

De VS dringt al langer aan op het stopzetten van de bouw van de pijpleiding tussen Rusland en Duitsland, uit vrees dat de politieke invloed vanuit Moskou op Europa wordt vergroot. Ook Centraal- en Oost-Europese landen hebben zich tegen het project gekeerd. Eind 2019 werd de bouw al eens tijdelijk stilgelegd na Amerikaanse sancties.

Tot nu toe hebben de Verenigde Staten aan één meebouwend bedrijf sancties opgelegd: het Russische bouwbedrijf KVT-Rus. Volgens Duitse media heeft de dreiging van meer sancties andere bedrijven afgeschrikt door te gaan met Nord Stream 2.

In het rapport haalt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken uit naar de Duitse regering, dat "nog steeds volledig achter het project staat". Berlijn heeft sancties eerder al afgedaan als een aanval op de Duitse en Europese soevereiniteit.

Chantage

De Poolse en Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken riepen gisteren de Amerikaanse president Biden op alles op alles te zetten om voltooiing van het project te voorkomen. In een open brief somden zij op hoe Moskou in 2006 en 2009 de gastoevoer naar Oekraïne stopzette, na conflicten over de leveringsprijs. "Het Westen kan het zich niet veroorloven in de toekomst gechanteerd te worden", schrijven de ministers.

De Litouwse minister kwam daarop met een voorstel om de bouw van de gaspijpleiding op te schorten tot de Russische parlementsverkiezingen van september. "Laten we president Poetin de kans geven vrije Doemaverkiezingen te organiseren, met deelname van de oppositie."

Navalny

Eind januari stemde het Europees Parlement met een meerderheid van 531 stemmen voor het per direct opschorten van Nord Stream 2, in reactie op de vergiftiging en later arrestatie van de Russische Kremlincriticus Aleksej Navalny. Ook enkele Duitse Europarlementariërs schaarden zich achter de motie.

De bouw van de gaspijpleiding moet dit jaar worden afgerond. Bij de bouw zijn geen Nederlandse bedrijven meer betrokken.